Александр Головин: "Чалов мог бы заиграть в Европе"

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" отметил, что рекомендовал бы поиграть за границей нападающему ЦСКА Федору Чалову. По его мнению, форвард способен проявить себя в Европе.

– Кто из молодых российских футболистов мог бы заиграть в Европе?

– Первый, кого назвал бы или рекомендовал бы, – Чалов. Не потому что он мой друг. Из молодых, мне кажется, можно назвать только тех, кто играет в ЦСКА. Ахметов на очень хорошем уровне, вызов получил в сборную. Кучаев должен был ехать в национальную команду, но получил серьезную травму. Наверное, еще Зобнин. Сильно выглядит. Он мне очень нравится.

– А нужно уезжать из России?

– Как кто захочет. Я всегда мечтал попробовать силы в Европе. Понятно, что есть риск, может не получиться. Нужно все заново доказывать. Неизвестно, как сложатся отношения с тренером – будет тебя ставить в состав или нет. (Александр Бобров)

Полностью интервью с Александром Головиным