Александр Егоров: "Сейчас для работы ВАР сертифицировано 9 арбитров"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал введение ВАР в чемпионате России со 2-го тура.

– Говорю официально. Мы удовлетворены работой системы в офлайн режиме, – сказал Егоров. – ВАР идет строго по протоколу. Все разговоры записываются. Нужно время, чтобы создать центр. Насколько я понимаю, ВАР будет не полностью на всех матчах. Мы должны сделать первый шаг, и дальше двигаться шаг за шагом. Когда мы будем иметь возможность использовать ВАР на всех матчах, будем обязательно это делать.

– Сколько арбитров сертифицировано как арбитр ВАР? Не получится ли, что лучшие будут сидеть на ВАРе, а худшие – работать в поле?

– У нас нет похуже и получше, есть арбитры уровня РПЛ. Сейчас сертифицировано 9 арбитров ВАР. Остальные проходят процесс обучения.

– Кто эти 9?

– Это служебная информация. Это может сообщить официальный сайт РФС при необходимости.

– Нет боязни, что будут большие паузы?

– Вы говорите конкретно, когда были большие паузы. У нас самая большая была 3 минуты 20 секунд. Быстро – это "Формула-1". У нас ВАР сделан, чтобы все было по букве правил.

(Александр Рогулев)