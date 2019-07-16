Александр Егоров: "Пенальти в ворота "Рубина" был чистый"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решения арбитра Михаила Вилкова в матче 1-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Рубином" (1:1). В частности, он оценил пенальти в ворота "Рубина", который представители казанского клуба называли "не совсем чистым".

– Есть хороший повтор, на котором все видео. Происходит фол, это пенальти, – сказал Егоров на пресс-конференции. (Александр Рогулев)

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