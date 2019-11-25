Александр Егоров: «Голы Дзюбы и Маркова засчитаны верно»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (1:2) Сергей Иванов верно засчитал голы нападающего казанцев Евгения Маркова и форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

— Качество картинки не позволяет нам начертить офсайдные линии, поэтому му считаем, что ассистенты приняли верное решение, позволив продолжить игру, хотя по ощущениям кажется,что в обоих эпизодах могли быть небольшие картинки, — сказал Егоров. — Оба момента очень сложные, было бы плохо, если бы в одном эпизоде игра была продолжена, а в другом — нет. (Иван Торопцев)