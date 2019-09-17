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Александр Егоров: «Чуперку удалили за нецензурное выражение»

16:03
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Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Тамбова» Валерия Чуперки в матче 9-го тура РПЛ — ЦСКА (0:2).

— Чуперка получил предупреждение за демонстративное несогласие с решением арбитра, — заявил Егоров. — После этого допустил нецензурное выражение, что привело к красной карточке. Дело направлено в КДК. (Евгений Белоусов, Ярослав Сусов)

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