Александр Дюков: "В случае победы на выборах президента РФС я покину "Зенит"

Председатель совета директоров "Зенита", кандидат на пост президента РФС Александр Дюков после представления своей программы в Санкт-Петербурге ответил на вопросы журналистов.

– В случае победы вы покинете "Зенит"?

– На данный момент я всего лишь участвую в выборах: делегаты и члены РФС могут не прийти или проголосовать против. Все возможно. Конечно, если это произойдет, и мне будет оказано такое доверие, то это совместительство будет неправильным, и я покину должность председателя совета директоров футбольного клуба "Зенит" и сосредоточусь на деятельности в РФС, – ответил Дюков.

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля. 63 организации, являющиеся членами РФС, выдвинули на этот пост кандидатуру Дюкова. В рамках предвыборной кампании он уже посетил Хабаровск, Новосибирск, Тюмень, Нижний Новгород, Ярославль и Санкт-Петербург, где встретился и обсудил свою программу с представителями региональных футбольных федераций. (Егор Бычков)​