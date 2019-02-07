Александр Дюков: "Сожалею о том, что происходит с Кокориным. Во многом это и его вина"

Председатель совета директоров "Зенита", кандидат на пост президента РФС Александр Дюков после представления своей программы в Санкт-Петербурге ответил на вопросы журналистов.

– На ваш взгляд, не слишком ли жестоко наша судебная система обращается с Кокориным и Мамаевым? – вопрос Дюкову.

– Я, как и большинство из вас, сожалею о том, что происходит с очень талантливым игроком, Александром Кокориным. Конечно, во многом это и его вина. Что касается вчерашнего решения – мне сложно его комментировать, я не являюсь экспертом в области уголовного права. Я беседовал со специалистами, на мнение которых привык полагаться, и их взгляды разделились: кто-то считает, что выбор такой меры пресечения является неоправданно суровым, кто-то поддерживает его. Хочу воздержаться от комментариев, потому что, повторюсь, я не эксперт в этом вопросе. Надеюсь, что суд в ближайшее время начнет рассматривать дело по существу и как можно быстрее примет итоговое решение. (Егор Бычков)​