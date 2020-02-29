Александр Дюков: «РПЛ готова использовать ВАР на всех матчах»

Президент РФС Александр Дюков отметил готовность российской премьер-лиги к регулярному использованию ВАР.

— Мы готовы к 20-му туру использовать ВАР на всех матчах, — сказал Дюков в эфире «Матч ТВ». — Специально была оборудована комната, 28 судей готовы к этой работе. Я являюсь сторонником и принимаю активное участие в развитии ВАР в российском футболе.

Звонят мне часто, в основном звонки касаются ошибок судей в матчах, где ВАР не работал. Были звонки по ВАР, но в основном потому что пока есть непонимание, как система вообще работает.