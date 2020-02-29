Александр Дюков рассказал о расширении РПЛ

Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможном изменении формата чемпионата России. По его словам, вариант расширения лиги до 18 команд не ведет к росту доходов клубов.

— Весной было обсуждение возможного изменения формата РПЛ, — отметил Комличенко в эфире «Матч ТВ». — Мы бы хотели, чтобы клубы играли больше матчей. Была поставлена задача — разработать формат, который бы увеличил количество матчей. Но нам нужны игры большей интенсивности и большей коммерческой привлекательности. Вариант расширения лиги до 18 команд был одним из форматов. Но мы всерьез его не рассматривали, потому что он не ведет к росту доходов клубов.

В перспективе мы должны рассматривать расширение лиги до 18 клубов, но для этого нужно иметь 20-24 команды уровня премьер-лиги.