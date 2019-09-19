Александр Дюков: «Работа по реформированию судейства началась»

После заседания исполкома глава РФС Александр Дюков рассказал об изменениях, которые произойдут в российском судействе. Помимо работы арбитров, руководитель отметил, когда система ВАР будет применяться на всех матчах чемпионата России.

— Обсуждали не только судейство. В повестке дня было девять вопросов. Обсуждали работу лиг — этому тоже уделили внимание. Что касается судейства. В повестке дня был вопрос — утверждение список арбитров на 2019-2020 год, но обсуждался еще один. Ряд членов исполкома высказали пожелание, чтобы им предоставили дополнительную информацию по спискам судей.

Второй вопрос — дальнейшее развитие судейства и инспектирования в российском футболе. Я сказал членам исполкома, что работа по реформированию началась. Ведется комплексный анализ и выработка системных предложений по улучшению судейства и инспектирования. На октябрьском или ноябрьском исполкоме обсудим системный вопрос улучшения судейства и инспектирования. Потребуются даже не революционные изменения, но точно — серьезные и организационные. Нужны новые и прозрачные регламенты по оценке, по составлению рейтингов, по системе мотивации. Если говорить о быстрых победах, то обоснованную и серьезную надежду возлагаем на ВАР. Система развивается. Два матча в туре проходят с системой ВАР. Клубы РПЛ удовлетворены ВАР.

Для того, чтобы с марта могли применять ВАР на всех матчах, идет техническая работа. Был проведен учебно-методический сбор для арбитров сейчас во время паузы на сборные. ДСИ дополнительно обсуждал с судьями ошибки, которые были допущены в первых восьми турах. Мы ведь хотим сделать так, чтобы судьи перестали судить каждый контакт, а дали возможность футболистам играть. Но каждый судья на первом этапе понимал повышение планки дозволенного по-разному. В этом проблема. (Дмитрий Зеленов)