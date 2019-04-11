Александр Дюков: "Председателем попечительского совета должен стать Леонид Мехельсон"

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома заявил, что председателем попечительского совета РФС должен стать Леонид Михельсон.

– Пока состав попечительского совета не определен, – сказал Дюков. – Председателем должен стать Леонид Викторович Михельсон, председатель правления компании "Новатэк". Вы все знаете эту компанию, она давно сотрудничает с РФС. Это сильный руководитель, который знает и любит спорт, футбол. Не скрываем, что в ближайшее время мы можем продлить контракт с "Новатэк". (Андрей Михайлов)

Михельсон – председатель правления компании "Новатэк", которая неоднократно поддерживала РФС.