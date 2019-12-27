Александр Дюков: «Опыт Егорова будет использован РФС в дальнейшей работе»

Президент РФС Александр Дюков поблагодарил Александра Егорова за проделанную работу на посту главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ). Сегодня специалист покинул свой пост, который он занимал с 17 апреля 2018 года.

— Благодарю Александра Егорова за работу, — цитирует сайт РФС Дюкова. — Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах.