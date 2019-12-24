Александр Дюков: «Меня не радует непоследовательность в деле Гинера»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС высказал свое отношение к делу президента ЦСКА Евгения Гинера.

— Евгений Леннорович — мой товарищ, я его уважаю, он много сделал, — сказал Дюков. — Но он своими высказываниями дал повод для собрания комитета по этике. Он принял то решение, которое принял. Возможно, оно было излишне эмоциональным, обсуждение было горячим. Была подана апелляция, апелляционный комитет ее рассмотрел и вынес свое решение. Конечно, такая непоследовательность не может радовать. Когда такой разброс в оценках, значит, что кто-то или перестарался или был слишком снисходительным. Но дело не в том, чтобы наказать Гинера, важно было дать сигнал всем остальным. У нас много людей, которые в отличие от него сделали для футбола немного, но вместо этого комментируют судейские решения вместо того чтобы сконцентрироваться на своей работе. (Дмитрий Гирин)