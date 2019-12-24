Александр Дюков: «История Сутормина? Теперь будет гарантированный платеж»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после заседания исполкома союза прокомментировал реформу механизма солидарных выплат при трансферах игроков.

— История перехода Сутормина повлияла косвенно, — сказал Дюков. — Мы ставили перед собой задачу улучшения системы механизма солидарности. Работа в этом направлении будет продолжена. До конца года мы рассмотрим данный случай, чтобы найти решения, исключающие такие вот эпизоды. Да, формально регламент не нарушен, но школа, воспитавшая Сутормина, должна что-то получить. Наказание? Наверное, нужно наказать предыдущие составы исполкома, их много было. Игрок команды РПЛ что-то умеет, значит, школа в него что-то вложила и должна получить какой-то платеж. Сегодня обсуждался гарантированный платеж, и он должен быть не менее 1 миллиона рублей, при этом система с 5% сохраняется. Договорились, что до открытия трансферного окна размер этой выплаты мы зафиксируем. (Дмитрий Гирин)