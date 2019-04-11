Александр Дюков: "Исполком РФС принял решение создать лигу U-17, в ней сыграют 12 команд"

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал итоги исполкома РФС, который состоялся в среду в Москве.

– Есть ли какое-то решение по изменению формата молодежного первенства?

– На каждом исполкоме мы будем рассматривать не только насущные, но и стратегические вопросы. На этом заседании был рассмотрен стратегический вопрос – развитие детско-юношеского футбола до 2030 года, вопросы инфраструктуры, методик, получения должного участия в соревнованиях с 17 до 21 года.

Рассмотрев этот вопрос, мы приступили к принятию стратегических решений. Первое – принятие положения об аттестации школ и академий. Все мы говорим долгие годы о необходимости создания пирамиды детских школ, у них свои методики. Часто они остаются вне зоны внимания профессиональных клубов. Принимая решение об аттестации школ, мы идем к созданию региональных центров подготовки футболистов. Желательно, чтобы они применяли единые методики.

Очень важно, чтобы ни один молодой футболист не остался без внимания. О нем должны узнать. Информация должна собираться в одном месте. Это региональные информационные центры подготовки.

Что у нас есть в возрастах от U-14 до U-21? Есть первенство России, молодежное первенство для ребят до 21 года. Но у каждого клуба свой подход к этому турниру. Исходя из этого, соревновательная практика на таком уровне недостаточна. Задача – чтобы каждый паренек имел возможность получать игровую практику.

Мы приняли решение о создании юношеской лиги U-17, в ней примут участие 12 команд. Туда войдут как клубы премьер-лиги, так и школы, не представленные в РПЛ и ФНЛ. Это и СДЮШОР "Зенит", и ряд клубов, не имеющих команд в премьер-лиге. (Андрей Михайлов)