Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев вспомнил о том, как в киевском клубе работал российский тренер Валерий Газзаев.

— Самые тяжелые тренировки были у Павла Яковенко, — сказал Алиев Youtube-каналу «Кент». — А самые бессмысленные тренировки — это у Газзаева. Я не понял вообще их. Только ли я не понимал? Многие, наверное, тоже не понимали. Но приходилось. Другие молчали, да. А я никогда не молчу.

У Газзаева была «фенечка» — когда наши ворота атаковали, то он сплевывал, чтобы нам не забили. Было ли у него потом заплеванное пальто? (улыбается) Там были специальные помощники, которые ходили и вытирали ему его! Шучу! Газзаев добился в тренерской карьере многого.

Еще у него была любимая тема, когда он приходил на установку в золотых часах, телефон сразу доставал — нужно же было себя показать. Все это потом снимет, положит и установку делает.

А когда нужно было выходить на поле, он становился и, пританцовывая на месте, говорил: «Ну что, ребята, я желаю вам успеха. Сегодня у нас премия такая-то». Зачем он пританцовывал? Я не спрашивал никогда.