Алекс Крал: «Спартак» очень хочет выиграть Кубок России»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился мнением о шансах команды попасть в еврокубки. После первой половины сезона красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице.

— Да, это возможно, мы остаемся в игре, — цитируют Чеха «Известия». — Возобновление сезона будет очень тяжелым, в первом же матче нам предстоит сыграть дерби против «Динамо». Затем в середине недели мы проведем еще одну сложную встречу с ЦСКА в Кубке России. А потом состоится игра с «Краснодаром». Так что старт будет непростой. Но если нам удастся победить в каждой из этих встреч, то мы обретем отличную психологическую форму. Так что такие тяжелые матчи могут в итоге помочь нам.

— Можно ли сказать, что Кубок — самый важный турнир для «Спартака» в нынешнем сезоне?

— Конечно, мы очень хотим выиграть этот трофей.