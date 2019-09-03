Алекс Крал подтвердил, что Томаш Соучек мог переехать в Россию

Новичок «Спартака» Алекс Крал подтвердил, что его бывший партнер по «Славии» Томаш Соучек также мог переехать в российский чемпионат этим летом. На 24-летнего чеха претендовали «Спартак» и «Динамо».

— Томаш фантастически провел прошлый сезон, — приводит слова Крала iDnes.cz. — И у него хорошие условия контракта со «Славией». Возможно, именно поэтому он смотрел на эту ситуацию иначе. Хотя многие чешские игроки стремятся уехать в ведущие европейские чемпионаты.

По информации чешских СМИ, «Динамо» предлагало за Соучека 20 миллионов евро. Однако «Славия» отказалась продавать полузащитника.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр