Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин в третий раз стал отцом. 39-летний россиянин сообщил об этом в своем Instagram.

Супруга Алдонина родила Евгению дочку 23 ноября, ее назвали Анжеликой.

«Делимся нашей радостью, 23.11.2019 день рождения нашей доченьки! Анжелика Евгеньевна Алдонина! Мы уже дома!» — подписал фото Алдонин.

В комментариях под постом Алдонина поздравил полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский.

Анжелика — второй ребенок для пары. Певица Юлия Началова родила Алдонину в 2006 году дочь Веру.