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Алдонин — о словах Пиняева про «Зенит»: «Не все могут конкурировать в этом клубе»

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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин отреагировал на слова полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева о его возможном переходе в «Зенит». По мнению футболиста, нет смысла менять команду в России.

— «Зенит» всегда борется за чемпионство. Не все могут конкурировать в этом клубе, приходиться бороться за место в основе с футболистами из других стран. Не каждый игрок выйдет победителем из этой борьбы. Молодому футболисту не стоит сразу хвататься за более выгодное предложение. Им нужно улучшать свою игру и постоянно выходить в стартовом составе. В «Зените» такой возможности не будет, поэтому этот фактор необходимо учитывать, — сказал Алдонин «РБ Спорт».

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах железнодорожников во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Контракт Пиняева с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2028 года. Его рыночная стоимость оценивается в восемь миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: РБ Спорт
Евгений Алдонин
Сергей Пиняев
ФК Зенит
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«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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Рубин – Кр. Советов
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14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
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Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
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