Алаев: «Можно сказать, что отношения с УЕФА рабочие»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил «СЭ» на вопрос об отношениях с УЕФА.

«Сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России. Количество? Я много работал в РФС, мне кажется, что раньше такого не было. Личные отношения? УЕФА приглашают на все мероприятия, я их посещаю, ведется конструктивная работа. Можно сказать, что отношения рабочие», — сказал Алаев «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.