Акинфеев шуткой объяснил, почему не уходит из ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, почему он не уходит в другой, более сильный европейский футбольный клуб. 33-летний россиянин пошутил, что уже стал старым и никому не нужен.

Акинфеев также отметил, что его партнеры по команде не рискуют шутить над ним после пропущенных мячей. Голкипер выступает за армейцев с 2003 года, он дебютировал во взрослой команде в 16 лет.

— Почему не ухожу в более сильный клуб? Старый уже дядя Игорь, 33 года, никому не нужен уже, — цитирует РИА «Новости» Акинфеева. — Лучше я как-нибудь здесь. Есть люди, которые хотят играть в Европе, но у меня приоритет Россия, играть в ЦСКА. Предложения были какие-то, но я их не видел. Были слухи, но я не люблю и не хочу комментировать слухи. В руках точно у меня не было предложений, а что было в клубе, не знаю.

Шутят ли партнеры надо мной в раздевалке после пропущенных голов? Шутить, стебать и издеваться можете вы в интернете, вас не видно. А в раздевалке как они будут это делать? Сразу получат.

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