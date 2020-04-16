Акинфеев рассказал о своих самых ярких матчах

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, какие самые яркие матчи с его участием он посоветовал бы болельщикам посмотреть еще раз.

«Скажу, может быть, глупую вещь для наших болельщиков, которые могут расстроиться, но мне очень понравилась последняя игра на Кубок со «Спартаком», где, к сожалению, мы проиграли (2:3 — Прим. «СЭ»), — сказал Акинфеев в интервью клубному каналу ЦСКА на Youtube. — Драйв, нерв, 0:2, проигрываем, потом 2:2, удаление, в меньшинстве еще «Спартак» забил. Понятно, что хорошего здесь мало, по накалу, по трибунам, по атмосфере это качественный, классный матч был. В Европе не каждый день такое бывает, не то что команды показывают, а именно атмосфера. Про матч с «Ростовом» промолчу, там тоже был нерв.

Потом мне нравится игра со «Спартаком», когда мы выиграли 2:0, Сигурдссон сделал дубль. Была такая же атмосфера, мы разговаривали с фанатами, с Димой Лысым, ребята из фан-движения подходили. Я сказал, что очень крутой баннер был. Если помните, в виде флага со звездой. Многие, может быть, даже не знают, что такой флаг был, что такой перформанс ребята сделали. Я сказал им, что это было очень круто. Если они как-то раз еще сделают в таком видео, это будет вообще супер. Давайте еще возьмем тот же Евро 2008 года, хотя я не люблю вспоминать, и уже надоела эта вся история. Игра с Голландией. Там был не то что нерв, там практически победа, потом 1:1...».

34-летний Игорь Акинфеев выступает за первую команду ЦСКА с 2003 года. Шесть раз он становился чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок страны и семь раз — Суперкубок. Победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.