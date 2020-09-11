Акинфеев рассказал, как покупал гетры у ЦСКА за 300 рублей

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил случай, когда администратор команды продавал гетры футболистам за 300 рублей.

«Я пришел молодой в ЦСКА, это был 2003 год. Валерий Газзаев взял меня на сборы с первой командой. Тогда у нас был спонсор «Umbro», на то время очень известный бренд, — сказал Акинфеев в эфире программы «Коммент. Шоу». — Стояли четыре сумки с различной аммуницией. Вижу, у всех белые гетры, а у молодых — черные. Я зашел в комнату к администратору ЦСКА попросить также белые. А он мне в ответ — 300 рублей. Как 300? Они же бесплатные. А он мне начал рассказывать, что надо белые заказывать. Я ему деньги, две пары получил».