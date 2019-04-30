Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире программы "Футбол России" заявил, что армейцы провалили концовку встречи 21-го тура РПЛ против "Уфы" (2:2).

– Вели 2:0, потом "Уфа" забила 2 мяча, сыграли 2:2, – сказал Акинфеев. – Нельзя бросать играть. 85 минут "Уфа" к воротам вообще не подходила. Не скажу, что это расхлябанность. Есть ряд моментов.

Мы ведем 2:1, остается 45 секунд. Ваня Обляков побежал на скорости подавать угловой, потом они разыграли... Вот эта чехарда. Индивидуальные ошибки, ком пошел, пошел, пошел, и его уже не остановить. Мы провалили концовку. Практически выиграли матч и провалили 7-минутку.

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