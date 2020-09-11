РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Акинфеев после матча подарил свой свитер. И вскоре купил его в интернете

21:16
Игорь Акинфеев. Фото Алексей Иванов, -
Игорь Акинфеев. Фото Алексей Иванов, -
Теги:

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил случай, когда после одного из матчей он подарил свой свитер болельщику, а тот выставил его на продажу.

«Была однажды такая история. Подарил после матча болельщику свитер. Потом смотрю в интернете — выставили его на продажу. За 50 тысяч рублей, — рассказал Акинфеев в эфире программы «Коммент. Шоу». — Люди встретились у метро, заплатили 50 тысяч и вернули мне. Никто даже не стирал, такой, грязненький».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=XizwKGC1xVk

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир