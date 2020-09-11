Акинфеев после матча подарил свой свитер. И вскоре купил его в интернете

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил случай, когда после одного из матчей он подарил свой свитер болельщику, а тот выставил его на продажу.

«Была однажды такая история. Подарил после матча болельщику свитер. Потом смотрю в интернете — выставили его на продажу. За 50 тысяч рублей, — рассказал Акинфеев в эфире программы «Коммент. Шоу». — Люди встретились у метро, заплатили 50 тысяч и вернули мне. Никто даже не стирал, такой, грязненький».