Акинфеев ответил на вопрос о дружбе в футболе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече со студентами РГГУ подчеркнул, что футбол – это в большей части работа. По слова словам 33-летнего россиянина, если долго с человеком работаешь, то устаешь друг от друга.

– Много раз отвечал на этот вопрос. За всю свою карьеру, не скажу, что вне поля дружил с кем-то так, будто не разлей вода, – сказал Акинфеев. – Все-таки футбол – это в большей части работа и если долго с человеком работаешь, то немножко устаешь друг от друга. У меня всегда есть рамки, чтобы дружба и человеческие отношения не переросли в усталость.

На самом деле дружба в футболе, по большому счету, приятельство. Конечно, мы встречаемся иногда, но закадычного друга нет. Это в моем понимании. Сейчас я смотрю на молодых ребят в нашей команде, они говорят, что дружат, ходят вместе по каким-то кафе, ресторанам. Я бы такого не выдержал (смеется). (Иван Торопцев)​

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