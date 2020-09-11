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Акинфеев открыл секрет, кто ведет его страницу в Instagram

14:25
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кто ведет его страницу в Instagram.

«Я уже не знаю, что мне делать, чтобы люди поверили, что я сам веду. Уже и фото есть, и видео, может станцевать на столе? — сказал Акинфеев в эфире программы «Коммент. Шоу». — Если бы вел не я, то там бы фото обновлялись каждые полчаса. Ну или час. 2020 год принес много сюрпризов, и я решил: если не сейчас, то уже точно никогда».

Страница 34-летнего вратаря появилась в Instagram 25 июля.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/XizwKGC1xVk

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