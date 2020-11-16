Акинфеев: «Не спешите провожать на пенсию»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что пока не думает о завершении карьеры. В Instagram голкипер опубликовал фото с подписью: «Улыбайтесь чаще». Один из подписчиков написал: «Хотелось бы, чтобы под занавес вашей карьеры ребята вывели нас к чемпионству. Это будет хороший подарок и нам и вам».

В ответ на это 34-летний Акинфеев написал: «Какой такой занавес. Не спешите на пенсию провожать».

Акинфеев выступает за основу ЦСКА с сезона-2003, когда ему было 17 лет. С 2004 по 2018 год он провел 111 игр за сборную России, после чего завершил международную карьеру.