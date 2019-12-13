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Акинфеев хочет вместо прощального матча посетить пивбар

20:44
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что не намерен в ближайшее время завершать карьеру. При этом 33-летний голкипер подчеркнул, что не хочет проводить прощальный матч.

—  Пока я этого не вижу. Горизонт безоблачный. Хочу еще поиграть. Прощальных матчей не хочу, — цитирует rbworld.org Акинфеева. — В сборной предлагали организовать такой, но я отказался. Считаю, братья (Березуцкие) поступили очень правильно, закончив без лишних проводов.

— А вот болельщикам как раз не хватает таких проводов.

— Так вы предлагайте пивбар! Зачем эти стадионы, они уже надоедают футболистам за время карьеры (смеется).

Дополнительная информация

http://rbworld.org/news_categories/novosti-sayta/news/igor-akinfeev-pridu-na-fanatku-pri-uslovii-chto-ona-budet-polnoy

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