Акинфеев хочет вместо прощального матча посетить пивбар

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что не намерен в ближайшее время завершать карьеру. При этом 33-летний голкипер подчеркнул, что не хочет проводить прощальный матч.

— Пока я этого не вижу. Горизонт безоблачный. Хочу еще поиграть. Прощальных матчей не хочу, — цитирует rbworld.org Акинфеева. — В сборной предлагали организовать такой, но я отказался. Считаю, братья (Березуцкие) поступили очень правильно, закончив без лишних проводов.

— А вот болельщикам как раз не хватает таких проводов.

— Так вы предлагайте пивбар! Зачем эти стадионы, они уже надоедают футболистам за время карьеры (смеется).