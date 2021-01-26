Ахмед Муса продолжает переговоры с ЦСКА

Агент нападающего Ахмеда Мусы Тони Харрис заявил «СЭ», что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате Англии. При этом есть вероятность его возвращения в ЦСКА.

— Переговоры с ЦСКА не завершились, но, скорее всего, Ахмед поедет в Англию, — сказал Харрис «СЭ».

28-летний нигериец находится в статусе свободного агента после ухода из клуба «Аль-Наср». 24 января британское издание Daily Mail сообщало о том, что Муса может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче».

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также первую половину 2018 года.

(Севастиан Терлецкий)