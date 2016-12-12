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Ахмед Айдамиров: "Рахимов работает и будет работать в "Тереке"

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Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров сообщил, что главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов останется в клубе. Ранее специалист, пропустивший начало сезона из-за проблем со здоровьем, заявил, что обдумает свое будущее во время зимней паузы в чемпионате России.

- Все в порядке. Рашид Маматкулович будет проходить курс лечения, - цитирует "Р-Спорт" Айдамирова. - Он работает и будет работать в "Тереке". Возможность его ухода мы не рассматриваем, и он тоже.

После 17 туров "Терек" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161212/1113635882.html

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