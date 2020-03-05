«Ахмат» заплатит 60 тысяч рублей за шестой случай поддержки диктором
13:48
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил журналистам о штрафных санкциях по матча «Ахмат» — «Ростов», «Крылья Советов» — «Оренбург».
— На стадионе в Грозном оборудование стадиона использовалось для поддержки принимающей команды, — сообщил Григорьянц. — Это шестой случай, и «Ахмат» оштрафован на 60 тысяч рублей. Диктор подгонялся свою команду вперед.
Во время матча «Крылья Советов» — «Оренбург» болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику. «Крылья Советов» оштрафованы на 40 тысяч рублей — это четвертый случай в сезоне. (Евгений Белоусов)