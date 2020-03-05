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«Ахмат» заплатит 60 тысяч рублей за шестой случай поддержки диктором

13:48
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил журналистам о штрафных санкциях по матча «Ахмат» — «Ростов», «Крылья Советов» — «Оренбург».

— На стадионе в Грозном оборудование стадиона использовалось для поддержки принимающей команды, — сообщил Григорьянц. — Это шестой случай, и «Ахмат» оштрафован на 60 тысяч рублей. Диктор подгонялся свою команду вперед.

Во время матча «Крылья Советов» — «Оренбург» болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику. «Крылья Советов» оштрафованы на 40 тысяч рублей — это четвертый случай в сезоне. (Евгений Белоусов)

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