«Ахмат» — «Сочи»: стартовые составы команд
Тренерские штабы «Ахмата» и «Химок» огласили стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ. Игра пройдет 12 декабря в Грозном.
Начало встречи — в 16.30.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Карапузов, Харин, Архипов.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Лысцов, Быстров, Швец, Садулаев, Полярус, Адуев, Иналкаев, Конате, Себаи.
«Химки»: Лантратов, Набиуллин, Карпов, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Соколов.
Запасные: Генералов, Сычев, Давидян, Сабович, Жумабеков, Долгов, Массуренко, Садыгов.
«Ахмат» с 24 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» идут на последнем месте.
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