«Ахмат» проведет зимние сборы в Турции

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился планами на предстоящие сборы и рассказал о целях на зимнее трансферное окно.

— Где и когда команда планирует проводить зимние сборы?

— Планируем три сбора в Турции, получится или нет — будем смотреть.

— Какие цели у команды на предстоящее трансферное окно?

— Работа ведется ежедневно, сложно в условиях пандемии загадывать, что будет завтра. Нужно грамотно провести селекцию.

— То есть, конкретных игроков и конкретных целей на это трансферное окно у клуба нет?

— Конкретные цели есть всегда. Удастся ли их добиться — узнаем позже.

(Владимир Пушкарев)