«Ахмат» проведет зимние сборы в Турции
17:29
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился планами на предстоящие сборы и рассказал о целях на зимнее трансферное окно.
— Где и когда команда планирует проводить зимние сборы?
— Планируем три сбора в Турции, получится или нет — будем смотреть.
— Какие цели у команды на предстоящее трансферное окно?
— Работа ведется ежедневно, сложно в условиях пандемии загадывать, что будет завтра. Нужно грамотно провести селекцию.
— То есть, конкретных игроков и конкретных целей на это трансферное окно у клуба нет?
— Конкретные цели есть всегда. Удастся ли их добиться — узнаем позже.
(Владимир Пушкарев)
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