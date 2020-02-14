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«Ахмат» подписал защитника сборной Сербии

16:07
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«Ахмат» объявил о переходе защитника клуба «Чукарички» и сборной Сербии Мирослава Богосаваца, сообщает официальный сайт клуба.

23-летний футболист присоединился к грозненцам на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. Договор предусматривает право последующего выкупа.

Богосавац является воспитанником белградского «Партизана», а в «Чукарички» перешел зимой 2017 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах сербской суперлиги, в которых отметился 1 голом и получил 1 желтую карточку.

Дополнительная информация:

http://www.fc-akhmat.ru/page/11288

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