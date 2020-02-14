«Ахмат» подписал защитника сборной Сербии

«Ахмат» объявил о переходе защитника клуба «Чукарички» и сборной Сербии Мирослава Богосаваца, сообщает официальный сайт клуба.

23-летний футболист присоединился к грозненцам на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. Договор предусматривает право последующего выкупа.

Защитник сербского клуба «Чукарички» и национальной сборной страны Мирослав Богосавац перешёл в «Ахмат». Легионер, играющий на позиции левого защитника, перешёл в грозненский клуб на правах аренды. Срок соглашения до конца текущего сезона с правом последующего выкупа. pic.twitter.com/YFUlr64fjv — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 14, 2020

Богосавац является воспитанником белградского «Партизана», а в «Чукарички» перешел зимой 2017 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах сербской суперлиги, в которых отметился 1 голом и получил 1 желтую карточку.