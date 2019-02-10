"Ахмат" не сыграет с "Ваккер" на сборе в Турции

"Ахмат" завершает свой второй подготовительный этап в Турции, сообщает официальный сайт грозненской команды. Запланированная контрольная игра с австрийским "Ваккер" не состоится. В распорядке последнего рабочего дня планируют провести две тренировки.
После вечерних занятий команда получит три выходных дня и возобновит подготовку к весенней части чемпионата 14 февраля в том же Белеке.
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"Ахмат" завершает вторые турецкие сборы https://t.co/2NC1aiqtEc pic.twitter.com/s9C1iIhjVH– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 10 февраля 2019 г.
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