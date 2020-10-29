«Ахмат» наказан проведением пяти домашних матчей без зрителей в молодежном первенстве

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС рассмотрело нападение на главного арбитра встречи Богдана Головко в матче молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком» (0:0).

«В соответствии со статьей 28, с частью 1 статьи 119, с частью 1 статьи 95, со статьей 120 Дисциплинарного регламента РФС за оказание прямого воздействия на Официальных лиц матча без цели влияния на результат матча, за оскорбительное поведение в отношении Официальных лиц матча и за угрозу причинения вреда жизни и здоровью Официального лица матча — запретить Алханову С.-Х.Х. осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на три года», — говорится в сообщении.

Также «Ахмат» оштрафован на 200 тысяч рублей и обязан провести пять домашних матчей Молодежного первенства без зрителей.

Напомним, что 23 октября по окончании матча грозненцев с красно-белыми выбежавший на поле человек попытался оказать физическое воздействие на судью. Сотрудниками службы безопасности он был сопровожден за периметры стадиона. В РПЛ заявили, что совместно с РФС лига проведет тщательное разбирательство. В «Спартаке» также осудили такое поведение в отношении арбитра.