"Ахмат" на сборах сыграет с "Марибором" и "Штурмом"

На сборах в Австрии, которые состоятся с 14 июня по 10 июля, "Ахмат"​ проведет шесть контрольных матчей.

Первая игра состоится 19 июня с командой "Марибор". 22-го с венгерским клубом "МОЛ Види", а 26-го июня спарринг партнером грозненцев станет "ДАК 1904", сообщает клуб в своем Инстаграме.

На вторых сборах запланированы также три игры: 2 июля с австрийской командой "Штурм", 9 июля – "Хольштайн Киль". Между этими датами, 6 июля, также состоится контрольная игра. Соперник станет известен позднее.

В прошлом сезоне РПЛ "Ахмат" занял 8-е место в турнирной таблице.

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