"Ахмат" и "Ростов" не получили лицензии УЕФА

Состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию российских футбольных клубов на сезон-2019/20.
Лицензии РФС I и УЕФА (участие в еврокубках) получили "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Спартак", ЦСКА, "Арсенал", "Оренбург", "Рубин", "Урал", "Динамо".
Лицензии РФС I получили "Ростов", "Ахмат", "Крылья Советов", "Уфа", "Сочи", "Тамбов", "Енисей", "Нижний Новгород".
Лицензии РФС II получили "Шинник", "Томь", "Чертаново", "СКА-Хабаровск", "Химки", "Ротор", "Краснодар-2", "Спартак-2", "Армавир", "Факел", "Сибирь", "Зенит-2", "Тюмень", "Торпедо", "Нефтехимик", "Локомотив-Казанка".
"Ахмату" и "Ростову" отказано в выдаче лицензии УЕФА на сезон-2019/20.
Отказ в выдаче лицензии II из-за невыполнения обязательных критериев получили "Анжи", "Балтика", "Мордовия", "Луч", "Авангард", "Текстильщик", "Иртыш", "Чайка", "Сокол", "Чайка", "Урожай".
У клубов есть возможность подачи жалобы на принятые решения. В конце мая запланировано заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, где будут рассмотрены поступившие жалобы.
Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- Нефтехимик (Футбол)
- Ростов
- Анжи
- Химки (Футбол)
- Локомотив М (футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- ЦСКА (футбол)
- Томь
- Сибирь (Футбол)
- Нижний Новгород (Футбол)
- Авангард Курск
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Ротор
- Мордовия
- Енисей (Футбол)
- Урал Ек
- Луч Владивосток
- Торпедо М
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Тюмень (Футбол)
- Иртыш
- Шинник
- Балтика
- Сокол Ср
- Оренбург (футбол)
- Факел Вр
- Арсенал Тула
- Уфа
- Армавир (футбол)
- Локомотив-Казанка
- Текстильщик Ив.
- ФК Тамбов
- Чертаново
- ФК Сочи
- Спартак-2
- Зенит-2
- Краснодар-2
- Чайка П
- Урожай