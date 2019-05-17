"Ахмат" и "Ростов" не получили лицензии УЕФА

Состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию российских футбольных клубов на сезон-2019/20.

Лицензии РФС I и УЕФА (участие в еврокубках) получили "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Спартак", ЦСКА, "Арсенал", "Оренбург", "Рубин", "Урал", "Динамо".

Лицензии РФС I получили "Ростов", "Ахмат", "Крылья Советов", "Уфа", "Сочи", "Тамбов", "Енисей", "Нижний Новгород".

Лицензии РФС II получили "Шинник", "Томь", "Чертаново", "СКА-Хабаровск", "Химки", "Ротор", "Краснодар-2", "Спартак-2", "Армавир", "Факел", "Сибирь", "Зенит-2", "Тюмень", "Торпедо", "Нефтехимик", "Локомотив-Казанка".

"Ахмату" и "Ростову" отказано в выдаче лицензии УЕФА на сезон-2019/20.

Отказ в выдаче лицензии II из-за невыполнения обязательных критериев получили "Анжи", "Балтика", "Мордовия", "Луч", "Авангард", "Текстильщик", "Иртыш", "Чайка", "Сокол", "Чайка", "Урожай".

У клубов есть возможность подачи жалобы на принятые решения. В конце мая запланировано заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, где будут рассмотрены поступившие жалобы.