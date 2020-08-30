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«Ахмат» — ЦСКА: почему не назначен пенальти в пользу гостей?

20:13
Спорный момент в матче «Ахмат» — ЦСКА. Спорный момент в матче «Ахмат» — ЦСКА. Спорный момент в матче «Ахмат» — ЦСКА.
Спорный момент в матче «Ахмат» — ЦСКА.
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В середине второго тайма матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (0:3) арбитр Сергей Иванов не назначил 11-метровый удар в ворота грозненской команды. Судья решил, что Максим Ненахов не совершил нарушение правил в единоборстве с Константином Кучаевым. На видеоповторах, показанных через несколько минут, видно, что игрок хозяев сфолил — ударил соперника по голеностопу. Основания назначить пенальти были. (Александр Бобров)

Ахмат — ЦСКА

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