Агроном "Спартака": "Работаем с полем всю зиму, но сейчас газон не может быть идеальным"

Агроном стадиона "Спартака" Алексей Черепанов заявил "СЭ", что в первое время после возобновления чемпионата России всех проблем с газоном избежать не удастся, особенно если возникнут экстремальные обстоятельства в виде осадков или низкой температуры.

– В спячку мы поле вообще не вводим, работали с ним всю зиму: греем, светим, поливаем, удобряем, стрижем. В общем, делаем все нужные операции. Давайте честно: в начале и в конце сезона поле не может быть идеальным, проблемы неизбежны. Но в целом состояние более-менее нормальное. Многое зависит от погоды: если будут сверхъестественные осадки, то проблемы может появиться в любом месте. Самое главное, чтобы за день или в день матча не было экстремального количества осадков.

– По температуре воздуха есть какие-то ограничения? Если будет ниже "-7", может наступить обморожение газона?

– Я бы не сказал, что "-7" это уже экстремальная температура. Если "-10" и ниже, то здесь куда больше шансов. Многое зависит от времени, осадков, ветра, так как все это может усиливать эффект. Но у нас ранних матчей немного, все должно быть хорошо. (Александр Рогулев)