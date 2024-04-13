Агентство Роши: «Ждем встречного предложения от ЦСКА по условиям нового контракта»

Представитель агентства Sferico Sports Management, клиентом которого является защитник ЦСКА Виллиан Роша, рассказал о ходе переговоров с армейцами по новому контракту.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист согласился продлить сотрудничество с красно-синими. При этом бразилец хочет улучшить финансовую составляющую трудовогого соглашения.

«Сейчас мы находимся в ожидании шагов от ЦСКА. Ждем встречного предложения», — цитирует представителя агентства «РБ Спорт».

Роша выступает за ЦСКА с осени 2022 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 28 матчах клуба во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результитавную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Роши в 7 миллионов евро.