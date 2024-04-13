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Агентство Роши: «Ждем встречного предложения от ЦСКА по условиям нового контракта»

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Представитель агентства Sferico Sports Management, клиентом которого является защитник ЦСКА Виллиан Роша, рассказал о ходе переговоров с армейцами по новому контракту.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист согласился продлить сотрудничество с красно-синими. При этом бразилец хочет улучшить финансовую составляющую трудовогого соглашения.

«Сейчас мы находимся в ожидании шагов от ЦСКА. Ждем встречного предложения», — цитирует представителя агентства «РБ Спорт».

Роша выступает за ЦСКА с осени 2022 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 28 матчах клуба во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результитавную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Роши в 7 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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