Агент Жалолиддинова рассказал подробности трансфера игрока в «Локомотив»

Юрий Белоус, агент хавбека «Локомотива» Жасурбека Жалолиддинова, который играет в аренде за «Тамбов», рассказал о деталях трансфера 18-летнего игрока в московский клуб.

— С новым руководством «Локомотива» уже был диалог?

— Будем общаться с новым генеральным директором. Контракт у него с «Локомотивом», все решения надо принимать совместно. Надеюсь, разговор в ближайшее время состоится.

— Инициатором перехода Жасурбека был именно Николич?

— Да, главный тренер был заинтересован. Но потом появились футболисты, которые закрыли квоту иностранцев — Райкович, Камано. Места в заявке Жалолиддинову не нашлось.

— Николич объяснял эту ситуацию с отзаявкой?

— Николич не комментировал. Бывший генеральный директор тоже.

— Что сам Жалолиддинов думает об этой ситуации?

— Жасурбек, конечно, переживает, волнуется, что не играет. Мальчик был основным игроком «Бунедкор», который занял третье место в Суперлиге Узбекистана. Ему нужно играть. Главный тренер сборной к нему хорошо относится, но чтобы попадать в сборную, ему надо выходить на футбольное поле.

— В СМИ появилась информация о финансовой составляющей трансфера Жасурбека в «Локомотив».

— Мне некорректно что-то комментировать, это коммерческая информация. С нашей стороны будет неправильно обсуждать. Знаю, что все оговоренные деньги были перечислены в «Бунедкор» и он свободным агентом перешел в «Локомотив».

— Он уходил свободным агентом?

— Да. У него была прописана сумма, за которую он или другой клуб может выкупить контракт.

— Получается, «Локомотив» выкупил его контракт?

— Комментировать не буду, обратитесь в клуб.

(Константин Колмаков)