Агент Жалолиддинова рассказал подробности трансфера игрока в «Локомотив»
Юрий Белоус, агент хавбека «Локомотива» Жасурбека Жалолиддинова, который играет в аренде за «Тамбов», рассказал о деталях трансфера 18-летнего игрока в московский клуб.
— С новым руководством «Локомотива» уже был диалог?
— Будем общаться с новым генеральным директором. Контракт у него с «Локомотивом», все решения надо принимать совместно. Надеюсь, разговор в ближайшее время состоится.
— Инициатором перехода Жасурбека был именно Николич?
— Да, главный тренер был заинтересован. Но потом появились футболисты, которые закрыли квоту иностранцев — Райкович, Камано. Места в заявке Жалолиддинову не нашлось.
— Николич объяснял эту ситуацию с отзаявкой?
— Николич не комментировал. Бывший генеральный директор тоже.
— Что сам Жалолиддинов думает об этой ситуации?
— Жасурбек, конечно, переживает, волнуется, что не играет. Мальчик был основным игроком «Бунедкор», который занял третье место в Суперлиге Узбекистана. Ему нужно играть. Главный тренер сборной к нему хорошо относится, но чтобы попадать в сборную, ему надо выходить на футбольное поле.
— В СМИ появилась информация о финансовой составляющей трансфера Жасурбека в «Локомотив».
— Мне некорректно что-то комментировать, это коммерческая информация. С нашей стороны будет неправильно обсуждать. Знаю, что все оговоренные деньги были перечислены в «Бунедкор» и он свободным агентом перешел в «Локомотив».
— Он уходил свободным агентом?
— Да. У него была прописана сумма, за которую он или другой клуб может выкупить контракт.
— Получается, «Локомотив» выкупил его контракт?
— Комментировать не буду, обратитесь в клуб.
(Константин Колмаков)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю