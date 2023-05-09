Агент заявил, что из России есть интерес к игрокам БАТЭ Концевому и Гречихо

Футбольный агент Виталий Леденев рассказал, что рядом футболистов белорусского БАТЭ интересуются российские клубы.

«Концевой и Гречихо из БАТЭ, также Нечаев, — могу сказать, что по каждому есть интерес из России. Не скажу, что интерес сейчас предметный, но говорить о чем-то конкретном можно будет после того, как БАТЭ поучаствует в европейских соревнованиях. Только после этого клуб будет готов разговаривать о трансферах», — приводит слова Леденева «РБ Спорт».

23-летний Денис Гречихо — центральный полузащитник (стоимость, по оценке Transfermarkt, 800 тысяч евро). 23-летний Артем Концевой — левый вингер (550 тысяч евро). 23-летний правый защитник Данила Нечаев (800 тысяч евро) в данный момент находится без клуба.