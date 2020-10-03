Агент Вендела подтвердил, что игрок переходит в «Зенит»
13:35
Один из представителей полузащитника «Спортинга» Вендела агент Сезар Барбьери подтвердил, что его футболист переходит в «Зенит».
«Сделка по переходу Вендела в «Зенит» закрыта. Его контракт рассчитан на 5 лет. На следующей неделе он должен прилететь в Россию», — цитирует Sport24 агента.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро. В прошлом сезоне примейры 23-летний бразилец провел 28 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-10-03-agent-sdelka-po-perekhodu-vendela-v-zenit-zakryta
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