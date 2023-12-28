Агент Тимошенко рассказал, что к игроку есть интерес от клубов РПЛ

Футбольный агент Олег Еремин сообщил, что нападающий Иван Тимошенко с большой долей вероятности покинет «Родину».

«Интерес к Ивану из РПЛ есть, мы находимся в диалоге с заинтересованными клубами. Существует вероятность того, что зимой он покинет «Родину». Иван готов к повышению. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

24 летний Тимошенко выступает за «Родину» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 20 матчей и забил 12 мячей.