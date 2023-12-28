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Сегодня, 14:29

Агент Тимошенко рассказал, что к игроку есть интерес от клубов РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин сообщил, что нападающий Иван Тимошенко с большой долей вероятности покинет «Родину».

«Интерес к Ивану из РПЛ есть, мы находимся в диалоге с заинтересованными клубами. Существует вероятность того, что зимой он покинет «Родину». Иван готов к повышению. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

24 летний Тимошенко выступает за «Родину» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 20 матчей и забил 12 мячей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-timoshenko-est-interes-ot-klubov-rpl-vedem-peregovory/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
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