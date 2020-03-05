Агент Смолова сообщил, что «Сельта» изначально интересовалась Шомуродовым

Герман Ткаченко, агент форварда «Сельты» Федора Смолова рассказал об обстоятельствах перехода. Он отметил, что испанский клуб сначала интересовался форвардом «Ростова» Элдором Шомуродовым. Смолов перешел на правах аренды из «Локомотива» до конца сезона.

— «Сельта» обратилась к нам по поводу Шомуродова, но мы ответили, что его переход невозможен, — - сказал Ткаченко на конференции «Профессия — футбол». — Мы предложили им посмотреть Смолова, и все получилось. Мы счастливы и благодарны «Локомотиву» за то, что клуб пошел нам навстречу.

30-летний Федор Смолов провел пять матчей за «Сельту» в текущем сезоне и забил один мяч.