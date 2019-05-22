Агент Сафонов рассказал, как у него увели спартаковца Ломовицкого

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью Sportbox.ru рассказал о том, как полузащитник Александр Ломовицкий заключил контракт со "Спартаком".

– Александр Ломовицкий – ваш клиент?

– Уже нет. У него агент – Валериюс Мижигурскис. Он долгое время был у нас, но за месяц до подписания нового контракта его интересы вдруг стал представлять другой человек. Как говорится, большому кораблю – большое плавание.

– Как так получилось?

– Мы четыре года помогали Саше: решали вопросы по институту, армии, правам... Иван Бакулин (бывший агент Ломовицкого) ездил разговаривать с Массимо Каррерой. Но за месяц до окончания контракта позвонил Саша и спросил, какую зарплату мы сможем ему выбить. Бакулин сказал, что речь идет примерно о 50 000 евро в месяц. Ломовицкий ответил Ивану, что близкие люди к клубу обещали ему большую зарплату, если тот подпишет контракт с ангажированным клубом агентом. Если Ломовицкий останется в агентстве Сафонова, то контракт с ним возможно не будет продлен. Потом мы узнали, что ему дали 800 000 евро годовых, а агентское вознаграждение составляло почти миллион евро! Чтоб вы понимали, до этого Саша получал 300 000 рублей в месяц. Возможно, тут не обошлось без участия некоторых людей из руководства "Спартака", которые имели свой коммерческий интерес в этой сделке. Но это только мое мнение. Люди нашли карманного агента, который получил агентские, вообще не занимаясь клиентом. Очень удобно. Понимаю, что это бизнес. В любом случае все зависит от человека. Например, у Рыжикова были похожие предложения, но тот все время отказывался в силу своего воспитания.

– Понимаю, что для вас это достаточно болезненная ситуация...

– Наверное, самый обидный уход игрока. Мы его вели с юных лет, а когда пришла пора подписывать хороший договор, близкие к клубу люди решили на этом заработать.