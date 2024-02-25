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Сегодня, 17:17

Агент рассказал, что Классен отказался от аренды в Казахстан

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Сергей Галунов рассказал, что защитник «Спартака» Леон Классен отказался от варианта с арендой в клуб из Казахстана.

«Все было позитивно и конструктивно, пока ситуация не дошла до игрока и его представителя. От них ответ был категоричный — игрок никуда из «Спартака» не поедет, будет биться за место в составе и так далее и тому подобное. Никакие аргументы в пользу аренды на них не действовали: ни игровое время, ни еврокубки. При этом в финансовом плане сам футболист ничего не терял», — цитирует Классена Metaratings.

23-летний футболист выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне он провел за красно-белых 7 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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